Fatma Akilhoca’dan Yeni Bir Çocuk Kitabı: “Bal Arısı MİMİ”

Okul öncesi çağına ve ilkokul çocuklarına hitap eden “Bal Arısı MİMİ”, dostluk, yardım severlik, işbirliği gibi temaları ele alıyor. Ülkemizin de bir gerçeği olan orman yangınları konusunu da işleyen kitap, oyun oynamayı çok seven ancak sorumluluk almayı reddeden MİMİ karakteri üzerinden çocuklara mesajlar veriyor.

Kitabın çocuklarla ilk buluşması Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Kültür Dairesi işbirliği ile gerçekleşti. Etkinlikte MİMİ ile tanışan çocuklar, öykü ve içindeki karakterler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Fatma Akilhoca küçük okurları için kitabını okudu ve imzaladı.

Bal Arısı MİMİ kitabı, Khora Kitap ve tüm kitap evlerinden temin edilebilir.