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Fatma Baysal ve Dürdane Acı görevden alındı

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Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ile Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Acı, görevden alındı.
Fatma Baysal ve Dürdane Acı görevden alındı

İki ismin görevden alınmasının Yeniden Doğuş Partisi kurultayına destek vermeyi reddetmeleri olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan görevden alınan her iki müdürün imza yetkileri ve sorumlulukları Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk’e verildiği öğrenildi.

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