Fatma Coşar Kınış eleştirileri yanıtladı...

HP'den aday olan Fatma Coşar Kınış hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle açıklama yaptı.

"Hakkımda yapılan iddialara cevabımdır :

Kalkınma Bankasında kuruluşundan itibaren yani 1993 yılından beri çalışmaktayım. Son iki yıldır müşavir konumundayım. Görev verilmediği için Bankada bulunmamaktayım.1993 yılında proje değerlendirme amiri olarak başladığım göreve geçen yıllar içinde Kredi Değerlendirme Yatırım Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Genel Müdür II. Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında bulundum. 2013 yılında CTP-DP hühümeti döneminde Genel Müdürlüğe atandım. 2015 yılında UBP-CTP Hükümeti döneminde gerekçe gösterilmeden görevden alındım.

2015 yılı Şubat ayında Banka Yönetim Kurulu’nun kararı ile iç terfiler ve boş kadroların doldurulması ile ilgili münhal edilmesi ve Banka Sınav Tüzüğüne uygun olarak bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla karar alınmıştı. Genel Müdürlük olarak benim görevim alınan kararı Banka Yasa ve Tüzüklerine göre uygulamaktı.

3 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, değiştirilmiş şekli ile 33/1993 sayılı Teşkilat Yasası dikkate alınarak Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfında bulunan 1 adet Mimar kadrosunun,Genel Hizmetler Sınıfının “Bankacılık Hizmetleri Sınıfında” bulunan 6 adet II. Sınıf Banka Memuru kadrosunun, ve Genel Hizmetler Sınıfının “Kitabet Hizmetleri Sınıfında” bulunan 4 adet Daktilo, Sekreter ve Arşiv Memuru kadrosunun gazete ilanı yolu ile münhal edilmesine, münhal ilan edilecek kadrolar için 4 Şubat 2015 tarihinden 9 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar başvuru kabul edilmesine, yapılacak sınavın %70 (Yüzde Yetmiş) ağırlığında yazılı ve %30 (Yüzde Otuz) ağırlığında sözlü olmasına,yazılı ve sözlü sınavın Banka Sınav Tüzüğü uyarınca yapılmasına,yazılı sınavda 25 doğru (50/70 puan) ve üzerinde alan adayların sözlü sınava alınmasına karar verilmişti.

Münhal süresi ile ilgili Banka Sınav Tüzüğünde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. İddia içeren yazı ekindeki belgeler ve süre ile ilgili belge Banka yasa ve tüzükleri değildir. Banka Teşkilat Yasası ve Sınav Tüzüğüne göre istihdamlar Banka tarafından kendi yasa ve tüzükleri esas alınarak yapılmaktadır. Kamu Hizmeti Komisyonu Kalkınma Bankası istihdamları için görevlendirilmemiştir.

Genel Hizmetler Sınıfının “Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfında” bulunan 2 adet Odacı-Şoför kadrosunun ve 1 adet İşçi kadrosunun ise ilan yolu ile münhal ilan edilmesine; bahsekonu münhale başvuracak adayların mülakat yöntemi ile sınava alınmasına, yapılacak mülakatın Yönetim Kurulunca belirlenen komite tarafından yapılmasına; komite tarafından yapılacak sınavların sonuçlarının Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına, karar verilmişti. İlan Yönetim Kurulu Kararına göre Banka ilan tahtasına asılmıştı.

Yazılı sınav Banka Sınav Tüzüğüne göre yeterlilik düzeyini ölçmek için Anayasa ve Banka Teşkilat Yasası ile memur statüsüne başvuranlar için bankacılık, muhasebe ve genel ekonomi, daktilo sekreter arşiv memuru statüsü için Anayasa ve Banka Teşkilat Yasası ile genel kültür, Mimar kadrosu için Anayasa ve Banka Teşkilat Yasası ile mimari teknik sorular şeklinde çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştı. 50 sorunun 25 tanesini doğru bilenler mülakata çağrılmıştı. Sınav kağıdını görmek isteyen herkes Bankaya davet edilerek sınav kağıtları gösterilmişti. Herhangi bir şaibeye yer vermemek adına özellikle mürekkepli kalem kullanılması istenmişti. Bunun bile konu yapılması manidardır.

Hakkımda yapılan diğer bir iddia da odacı şöför istihdamı ile ilgili konudur. Buna cevabım şu şekildedir : Sabıka kaydı sınava başvuran kişilerden istenmez. Sabıka kaydı sınavda başarılı bulunan ve “aday” statüsünde istihdam edilecek kişilerden istenmektedir. Şöför olarak alınmasına karar verilen bir kişi de sabıka kaydı problemli çıkınca göreve başlatılmamış sıradaki aday işe alınmıştı.

Yapılan işlemler Banka Sınav Tüzüğüne birebir uygundu. Sınavların duyurulması ile ilgili karar yetkisi,yönetimi ve onayı tamamen Yönetim Kurulu’na aittir. Münhale çıkma kararı ve zamanlaması hususunda bürokrat olan Genel Müdürün sadece teknik görüş verme olanağı vardır. İddialarda yer alan hususlar doğru olsaydı ve yasalara aykırı bir durum bulunsaydı Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunduğum dönemde yaptığım gibi yazılı şerhimi koyar, kurumu denetleme organına şikayet etmekten de geri durmazdım. Eleştiriler benim şahsıma ise her platformda tartışmaya hazırım.

Benim şahıs olarak verilemeyecek hesabım yoktur. Şahsıma ve mesleki itibarıma karşı yapılmış olan bu mesnetsiz ithamlara karşı tüm haklarımı saklı tutmaktayım.

Saygılarımla,"

Fatma KINIŞ