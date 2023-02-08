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Fatma Demirel:“Öğrencilerin belirli bir noktada toplandığını düşünüyoruz” 

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Demirel, otelin büyük bir kısmının temizlenmiş durumda olduğunu da belirtti.
Fatma Demirel:“Öğrencilerin belirli bir noktada toplandığını düşünüyoruz” 

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel:

“Öğrencilerin belirli bir noktada toplandığını düşünüyoruz” 

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, İsias Otel enkazı altındaki öğrencilerin belli bir noktada toplandığını düşündüklerini, ekiplerin bu kapsamda yoğunlaştığını söyledi.

Demirel, otelin büyük bir kısmının temizlenmiş durumda olduğunu da belirtti.

Ekiplerin aralıksız şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Demirel, “en büyük hedefimiz, çocuklarımıza ulaşır ulaşmaz güzel haberler vermek” dedi

Çavuşoğlu: “Çalışmalar gece de aralıksız sürecek”

Adıyaman’da İsias Otel enkazında arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kafileye ulaşma çabasının gece de aralıksız süreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, TAK’a yaptığı kısa açıklamada, 24 saat esasına göre çalıma yapıldığını ve enkazın dört bir yanından kafileye ulaşmak için çaba harcandığını kaydetti.

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