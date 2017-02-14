Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

eşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik'in talihsizliği bir türlü düzelmiyor.

İlk olarak geride bıraktığımız yılın aralık ayında, kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelen ve bu yüzden ameliyat olan Fatma Girik’in kalçasına protez takılmıştı. Bu ameliyattan kısa bir süre sonra evinde talihsiz bir kaza geçiren Girik ikinci kez ameliyat masasına yatmak zorunda kalmıştı.

ŞANSSIZLIK YAKASINI BIRAKMADI

74 yaşındaki usta oyuncu bundan üç gün önce yine evinde düştü ve hastanenin yolunu tutmak zorunda kaldı. İstanbul’daki evinde düşen Fatma Girik’in sağ dizi ve kalça kemiğine kadar zarar gördüğü ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi sürüyor.