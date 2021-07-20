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Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

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Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablamın sağlık durumu iyi" dedi.
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Girik'in kardeşi Günay Girik, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

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