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Fatma Girik öldü mü? Kendisi açıkladı...

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Fatma Girik öldü mü? Kendisi açıkladı...
Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan "öldü" iddialarına yönelik, "Ameliyattan kaynaklı rahatsızlığım dışında herhangi bir hastalığım yok ve dinleniyorum." diyerek tepki gösterdi. Facebook Twitter Linkedin Gönder

Kalça kemiğine platin takılan ve evinde dinlenen Fatma Girik, yaptığı açıklamada, hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

"Hayatını kaybetti" şeklindeki sahte haberlerin daha önce Zeki Müren'e yapıldığını savunan Girik, "Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler.'' değerlendirmesinde bulundu.

BU HABERLERE İNANMAYIN!

Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan bu tür haberlere kimsenin inanmamasını isteyerek, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını ve dinlendiğini bildirdi.

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