Fatma ÜNal Juju'dan birlik beraberlik mesajı!

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, "Sevgili üyelerim, şimdi kavganın değil kardeşliğin, çatışmanın değil uzlaşının, durmanın değil yeni ve büyük hedeflere doğru yürümenin zamanıdır" açıklamasını yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen UBP'nin 23. Olağan Genel Kurultayı'nın ardından yazılı bir açıklama yaparak, "Sevgili üyelerim, şimdi kavganın değil kardeşliğin, çatışmanın değil uzlaşının, durmanın değil yeni ve büyük hedeflere doğru yürümenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Fatma Ünal, "Ulusal Birlik Partisi'ni büyük yapan, UBP'nin, vefakar ve cefakar üyeleri; kurultay sürecimizi tarihe not düşerek, üyelerimiz sayesinde tarihi rekorlar kırarak tamamlamış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun" diyerek, şöyle devam etti:

"Şu net bir şekilde ortaya çıkmıştır ki; Ulusal Birlik Partisi, vatanına, milletine, bayrağına, Anavatanına, topraklarına, özgürlüğüne, egemenliğe ve devletine sahip çıkan üyeleri ile bu ülkenin tartışmasız en büyük partisidir. Ulusal Birlik Partisi'nin itici gücü üyeleridir. Ulusal Birlik Partisi'ni her seçim ve her koşulda zaferden zafere taşıyan üyelerdir. Bunu hala görmezden gelenler, bunu anlamak istemeyenler, kurultayımıza bakmalıdırlar."

"UBP ÜYELERİNİN BAŞARISIDIR VE ZAFERİDİR"

Ünal, Kurultay'da yaşanan yoğunluğa da işaret ederek, "Yaşanan tüm yoğunluğa, hiç beklenmedik şekilde başlayan sağanak yağışa rağmen, kimileri 3 kez evine gidip tekrar gelerek oyunu kullanmış, partisine sahip çıkmış, parti liderimize güç katmıştır. Bu kurultay 11 bine yakın kullanılan oyu ile sadece UBP tarihinin değil, KKTC tarihinin en yüksek katılımlı kurultayı olmuştur. Ortada bir rekor varsa, başarı varsa, zafer varsa, bu UBP üyelerinin başarısıdır ve zaferidir" açıklamasını yaptı.

"ZAFERİNİZ KUTLU OLSUN, ÇÜNKÜ BU ZAFER SİZİNDİR"

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, "Bu vesileyle, şahsım, onurla temsil ettiğim Girne Kadın Kollarımız ve Girne İlçemiz adına, tüm üyelerimizin önünde saygı ile eğiliyorum... Bilinmelidir ki; bu partide bu üyeler oldukça, bizi kimse yıkamaz. Sevgili üyelerim, şimdi kavganın değil kardeşliğin, çatışmanın değil uzlaşının, durmanın değil yeni ve büyük hedeflere doğru yürümenin zamanıdır. Şimdi UBP zamanıdır. Şimdi hizmet zamanıdır. Şimdi iktidarda ve istikrarla devam zamanıdır. Zaferiniz kutlu olsun. Çünkü bu zafer sizindir" dedi.