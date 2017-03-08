Fatmagül Fakı, Acun'un Meşhur Olmadan Önceki İşini Yapacak

Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, dünyanın dört bir yanını gezip tecrübe ve deneyimlerini ekran başındakilerle paylaşacak.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkatleri çeken Fatmagül Fakı program sunmaya hazırlanıyor.

SEYİRCİ NEREYİ GÖRMEK İSTERSE ORAYA GİDECEK

Fatmagül Fakı, Uzakdoğu'nun egzotik mutfaklarından Avrupa'nın sofistike yaşamına; Afrika'nın vahşi doğasından Amerika'nın büyülü dünyasına pek çok noktaya gidecek. Ayrıca Fatmagül, bu seyahatlerini de seyircilerin istekleri doğrultusunda yapacak. Seyirci nereyi görmek isterse oraya gidecek, onların sosyal medyadan önerdiklerini deneyimleyecek.

HER ŞEYİ İNCELEYECEK

Gezerken bir yandan da tüm bu seyahatlerin nasıl ekonomik yapılacağını, nerede lokal lezzetlerin tadılacağını anlatacak. Gittiği bölgeye dair tarihsel ve kültürel bilgileri seyirciyle paylaşacak.

ACUN DA AYNI İŞİ YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı da 'Acun Firarda' adlı programla geniş kitleler tarafından tanınmış ve dünyanın pek çok ülkesinden görüntüleri seyircileriyle buluşturmuştu.