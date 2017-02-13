Fatura ağır oldu

Ocak karşılaşmasında geçen hafta da "Çanakkale Geçilmez'i" oynayan Değirmenlik Takımını hafife alarak sahaya çıkan Doğan futbolcuları, ilk yarıda iki gol yiyince, kendilerine geldiler ama önce penaltı kaçırıp, arkasından da ikinci yarıda üst direk ile Değirmenlik kalecisi Çayan'ı geçemeyince, beklemedikleri mağlubiyetle üç puanı kaybeden taraf oldular.

Doğan kaybetti, çünkü sol tarafta oynayan Salih belki de en verimsiz gününde idi. Ne kanattan top taşıyabildi, ne de çalım sevdası nedeniyle ikili mücadelelerden galip çıktı.

Sağ kanatta oynayan Aydın çok çalıştı, toplar taşıdı ama o da ya savunmayı, ya da kaleciyi aşamadı.

Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Kenan ile savunmanın arasında kaybolan ve ilk yarının son dakikasında bir de penaltı atışından yararlanamayan yeni transfer Omari'ye kenar yönetim ancak bir devre dayanabildi.

İkinci yarıda Omari ve Tunahan'ı oyundan alan Caner Oshan, yerlerine Ahmet Coşkun ve Ahmet Saygı'yı orta sahaya monte edince, maç tek kaleye döndü.

İkinci yarının başlaması ile savunmadan çıkarak Doğan'ın golünü atan Hasan, onunla birlikte savunmada oynayan Ahmet Sönmez, hatta sonradan oyuna giren Ahmet Coşkun çok çalıştılar ama direkler, kaleci Çayan ve stoper oynayan Sercan Doğan ataklarına geçit vermedi.

Değirmenlik, ilk yarıda iki kez geldi iki gol attı. ilk golde Uğur'un şansı vardı, çünkü topu önünde buldu.İkinci golde ise Wanderson'un akıl dolu frikik vuruşu golü getirdi.

Değirmenlik, katı savunma yapan, kontra toplarla gol arayan ama bunu bile zorlukla yapabilen bir takım. Dün de Ocak maçının bir benzerini gördük sahada. Özellikle ikinci yarıda tam "Çanakkale Geçilmez'i" oynadılar. Ocak gol ayakları ile bunu başarmıştı, Doğan beceremedi.

Değirmenlik kalecisi Çayan gerçekten iyi bir kaleci. Stoper oynayan Sercan kısa boyuna rağmen harikalar yaratıyor savunmada. Ocak maçında boş kaleye gol kaçırmıştı, bu kez ileri çıkmadı ama savunmada hatasız oynadı.

Değirmenlik futbolcusu Uğur, geçen hafta da yerden kalkamamıştı, bu karşılaşmada da yerden kalkamadı. Büyük ihtimalle sakat sakat oynuyor.

Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna alınan Victor, kontra toplarda gol aradı ama savunmadan sıyrılmasını başaramadı.