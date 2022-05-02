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Faturalara gelen okkalı zamdan sonra vatandaşlar sosyal medyada örgütleniyor...

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Faturalara gelen okkalı zamdan sonra vatandaşlar sosyal medyada örgütleniyor... Yakıt değişim ücreti geldi, vatandaşın faturası kabardı
Faturalara gelen okkalı zamdan sonra vatandaşlar sosyal medyada örgütleniyor...

Faturalara gelen okkalı zamdan sonra vatandaşlar sosyal medyada örgütleniyor...

DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Yakıt değişim ücreti geldi, vatandaşın faturası kabardı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)'in elektrik faturalarına bu ay yansıtmaya başladığı "Yakıt değişim ücreti" vatandaşın faturasını kabarttı.

 

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Sosyal medyadan örgütlenen ve "Güneşe fatura ödemeyeceğiz" isimli grup kuran vatandaşlar Kıb-Tek'i dava etmeye hazırlanıyor. 

 

DAVA AÇILIYOR

Vatandaşlar KIB-TEK'in dava etmeye hazırlanırken dava konusu olarak son yapılan Yakıt Değişim Değeri, sabit ücret, açma kapama ücreti , sokak aydınlatma ücreti gibi ücretlerin yasaya uymadığını ileri sürüyor.

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