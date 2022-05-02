Faturalara gelen okkalı zamdan sonra vatandaşlar sosyal medyada örgütleniyor...
DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ
Yakıt değişim ücreti geldi, vatandaşın faturası kabardı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)'in elektrik faturalarına bu ay yansıtmaya başladığı "Yakıt değişim ücreti" vatandaşın faturasını kabarttı.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Sosyal medyadan örgütlenen ve "Güneşe fatura ödemeyeceğiz" isimli grup kuran vatandaşlar Kıb-Tek'i dava etmeye hazırlanıyor.
DAVA AÇILIYOR
Vatandaşlar KIB-TEK'in dava etmeye hazırlanırken dava konusu olarak son yapılan Yakıt Değişim Değeri, sabit ücret, açma kapama ücreti , sokak aydınlatma ücreti gibi ücretlerin yasaya uymadığını ileri sürüyor.
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