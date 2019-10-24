  • BIST 100.514
  • Altın 278,416
  • Dolar 5,7730
  • Euro 6,4159
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Faturasız hatlara sözleşme zorunluluğu getirildi

» »
Faturasız hatlara sözleşme zorunluluğu getirildi.
Faturasız hatlara sözleşme zorunluluğu getirildi

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası gereği faturasız hat kullanıcılarının en geç 7 Kasım tarihine kadar kimlik veya pasaport belgelerinin bir sureti ile birlikte hizmet aldıkları haberleşme sağlayıcıya başvurarak abonelik sözleşmesi imzalamaları gerektiği duyuruldu.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, konu düzenlemenin sadece faturasız mobil hat kullanıcılarını değil, ev veya işyerinde kullanılan internet aboneliği dahil, sektörde faturasız yapılan tüm abonelikleri kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, bundan böyle faturalı veya faturasız olduğuna bakılmaksızın tüm abonelikler için sözleşme yapma zorunluluğu bulunduğu, eski abonelikler için de ayrıca kimlik veya pasaport belgesi alınmak sureti ile abonelik sözleşmesi yapılmasının zorunlu kılındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yasa uyarınca sözleşmesi bulunmayan faturasız hat kullanıcıların hatlarının haberleşme sağlayıcıları tarafından 07 Kasım tarihi itibarı ile kapatılacağından tüketicilerin belirtilen tarihe kadar haberleşme sağlayıcısına ulaşarak sözleşme yapılması hususunda bilinçli olması gerektiği ifade edildi

 Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere değişiklik öncesinde faturasız hat kullanıcıları için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamakta idi. Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve ayrıca tüketici menfaatlerinin korunması hususunda yapılan düzenlemeler gereği faturasız hat aboneliklerinde de tıpkı faturalı aboneliklerde olduğu gibi kimlik belgesi alınarak sözleşme yapılması düzenlenerek hayata geçirilmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç yangını24 Ekim 2019 Perşembe 10:45
  • Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti24 Ekim 2019 Perşembe 10:41
  • Yeni ikamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdi24 Ekim 2019 Perşembe 10:37
  • YDP: İkamet Tüzüğü’nde gereken yapıldı24 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  • Yolcu Uçağı Kıbrıs'a Acil İniş Yaptı24 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  • Çavuşoğlu: “Geleceğe doğru yolculuğumuz, tamamen iki kardeşin buluşması içindir”24 Ekim 2019 Perşembe 10:13
  • Maliye Bakanlığı: "Cari ve muhtelif ödemeler rutin seyrinde devam ediyor"24 Ekim 2019 Perşembe 10:11
  • Akansoy: "Aday çıkarma kararı mutlak değildir ama taban, aday konusunda istekli"24 Ekim 2019 Perşembe 09:31
  • "2019’da müzakere yok “referans şartlarını” oluşturma çalışmaları var!"24 Ekim 2019 Perşembe 09:22
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )24 Ekim 2019 Perşembe 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti