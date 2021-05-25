Fazıl Say'dan Bakan Soylu'ya tepki: Hiçbir soruya cevap vermedi, hatta kaale bile almadı

Say, Bakan Soylu'ya yöneltilen 'Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?' sorusu üzerine "Bakanı bilemedim ama 'ben hissediyorum' kardeşim; olan biteni seyreden 85 milyon insanın yalnızlıklarıdır, hatta çaresizliğidir" ifadelerini kullandı.

Ünlü piyanist Fazıl Say, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı televizyon programındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Say, Bakan Soylu'ya yöneltilen 'Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?' sorusu üzerine "Bakanı bilemedim ama 'ben hissediyorum' kardeşim; olan biteni seyreden 85 milyon insanın yalnızlıklarıdır, hatta çaresizliğidir" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Soylu'nun yayında verdiği cevaplar tartışma yaratırken, ünlü piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Soylu'ya ve karşısındaki gazetecilere tepki gösteren Say, "Dünkü programdan arda kalan hislerim" notuyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dün HT'deki programda Bakan Soylu, hiç kimseyi ilgilendirmeyen, sıkıcı, uzun cevaplar ve kendini övmecelerce 3 saat geçirdi. Hiçbir soruya cevap vermedi, hatta kaale bile almadı.. Güya.. Gazeteciler, akıl ile ve ters köşe vuruşlar ile, onun "başka konu anlatma" taktiğini bozmayı deneyemediler bile.

Bir noktada "Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?" sorusu oldu, o an kendimi düşündüm, Bakanı bilemedim ama "ben hissediyorum" kardeşim; olan biteni seyreden 85 milyon insanın yalnızlıklarıdır, hatta çaresizliğidir...

Filler ve çimen çağı demek!!

Bir vatandaş olarak, üzülmemek elde değil."