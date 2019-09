Fazıl Say’dan muhteşem resital

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Girne’de konser verdi.

9.Girne Kültür Sanat Günleri, Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, verdiği konserle sona erdi. Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen resitalde Fazıl Say, kendi eserlerinden bölümleri piyanosuyla icra etti. Sanatçı, ayrıca dünya klasiklerinden bazı eserleri de dinleyenlerin beğenisine sundu. Say resitalde; İzmir Süiti, Brahms İzmir'de, Kordon'da sessiz sabah, Chopin İzmir'de, Urla Şiiri, Rahmaninov İzmir'de Nazım, Kara Toprak, Paganini Caz ve Alla Turca eserlerine yer verdi. Say ayrıca Frederic Chopin'in “3 Noktürn” ve Ludwig Van Beethoven'ın “Mi Minör” isimli eserleri de seslendirdi.

Güngördü: Herkese teşekkür ederiz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada “Hoşgörü, sevgi ve barış için sanat” sloganıyla düzenlenen 9.Girne Kültür Sanat Günleri’nin Fazıl Say’ın resitali ile sona erdiğini söyledi. Nidai Güngördü, piyanist Fazıl Say’ı Girne’de ikinci kez ağırlamanın mutluluğunu duyduğunu belirterek, izleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığını ifade etti. Güngördü, Haziran ile Eylül arasında yapılan etkinliklerde yer alan sanatçılara, görev alan çalışanlara ve etkinlikleri izleyen vatandaşlara teşekkürlerini sundu.