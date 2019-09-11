  • BIST 101.757
  • Altın 277,787
  • Dolar 5,7823
  • Euro 6,3728
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Fazıl Say’dan muhteşem resital

»
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Girne’de konser verdi.
Fazıl Say’dan muhteşem resital

9.Girne Kültür Sanat Günleri, Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, verdiği konserle sona erdi. Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen resitalde Fazıl Say, kendi eserlerinden bölümleri piyanosuyla icra etti. Sanatçı, ayrıca dünya klasiklerinden bazı eserleri de dinleyenlerin beğenisine sundu. Say resitalde; İzmir Süiti, Brahms İzmir'de, Kordon'da sessiz sabah, Chopin İzmir'de, Urla Şiiri, Rahmaninov İzmir'de  Nazım, Kara Toprak, Paganini Caz ve Alla Turca eserlerine yer verdi. Say ayrıca Frederic Chopin'in “3 Noktürn” ve Ludwig Van Beethoven'ın “Mi Minör” isimli eserleri de seslendirdi.

zya_9041.jpg

 

Güngördü: Herkese teşekkür ederiz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada “Hoşgörü, sevgi ve barış için sanat” sloganıyla düzenlenen 9.Girne Kültür Sanat Günleri’nin Fazıl Say’ın resitali ile sona erdiğini söyledi. Nidai Güngördü, piyanist Fazıl Say’ı Girne’de ikinci kez ağırlamanın mutluluğunu duyduğunu belirterek, izleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığını ifade etti. Güngördü, Haziran ile Eylül arasında yapılan etkinliklerde yer alan sanatçılara, görev alan çalışanlara ve etkinlikleri izleyen vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nicki Minaj müziği bıraktı06 Eylül 2019 Cuma 15:14
  • ART Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi başladı06 Eylül 2019 Cuma 10:10
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Maraton” oyunu sahnelendi05 Eylül 2019 Perşembe 16:25
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı03 Eylül 2019 Salı 12:49
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali pazartesi başlıyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:00
  • Hasan Çakmak Kanada’da kitaplarını imzaladı28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:28
  • “Sınır” adlı kısa film, Las Vegas'ta finalist oldu27 Ağustos 2019 Salı 13:13
  • Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali gönüllüler için başvuru kabul ediyor27 Ağustos 2019 Salı 13:10
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
  • Işık Kitabevi’nin düzenlediği Kitap Fuarı başlıyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti