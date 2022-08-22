Fazilet Özdenefe: Belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi, meclisin oylaması ile yapılmalı

CTP Milletvekli Fazilet Özdenefe, ilgili belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesinin meclisin oylaması ile hukuki alt yapılarla yapılması gerektiğini söylediklerini, ancak bunu kabul ettiremediklerini ifade etti.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekli Fazilet Özdenefe konuk oldu.

Özdenefe, Belediye Reform çalışmaları ile ilgili sadece isminin 'reform' olduğunu ama bu çalışmanın reform nitelikli olmadığını söyledi. Özdenefe, "Ulusal Birlik Partisi (UBP) belediye sayılarını azaltmayı gurur meselesi haline getirdi, bu saatten sonra geri dönülmez psikolojisine girdiler"

Belediyeler Reformu ile ilgili geçiçi özel bir komitenin kurulduğundan bahseden Özdenefe, komitenin kurulduğunda her partiden temsilciler olacağının konuşulduğunu belirtti.

Özdenefe, “Kriterler belirlendi, ön hazırlığıda yaptılar, üzerinden reform inşaa edilecek bir zeminde hazırladır tam rapor çıktı aniden bir çağrı geldi idari komitenin bu iş için toplanacağı ile ilgili halbuki bu tasarı için özel bir geçici komite oluşturulmuştu” dedi.

“BELEDİYE SAYISININ DEĞİŞMESİ GEREKİYORSA, REFORM ÇERÇEVESİ İÇİNDE DEĞİŞMELİ”

Özdenefe, UBP’nin çalışmaların geneli üzerinde durmadığını ve içinden seçerek ele aldığına değindi. Özdenefe, CTP olarak bu işin böyle olmayacağını dile getirdiklerini ve belediye sayılarının değişmesi gerekiyorsa reform çerçevesi içinde değişebileceğini ve asıl meselenin bu yapının işleyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı.

“BELEDİYELERİN KAPATILMASI VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ, MECLİSİN OYLAMASI İLE HUKUKİ ALT YAPILARLA YAPILMALI”

Özdenefe, CTP olarak bir geçiş döneminin faydalı olacağından bahsettiklerini söyleyerek, “Belediyeler Yasası'na uygun bir şekilde ilgili belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi, meclisin oylaması ile hukuki alt yapılarla yapılmalı dedik ancak bunu kabul etmediler” dedi.

Nasıl düzeltileceğini bilmediğini dile getiren Özdenefe, Yasa Tasarısı ile ilgili toplantıların beşe kadar devam ettiğini ve UBP’nin bakanlarının dahi son metni okumadığını söyledi. Başbakanın ise yalnızca notlar aldığından ve sessiz kaldığından bahseden Özdenefe, yasaların genel kurula üç kez okunduktan sonra geçtiğini de belirtti.

Özdenefe, CTP olarak saatin çok yanlış olduğunu ve hata yapılabileceğini dile getirdiklerinin altını çizdi. Özdenefe, Maddelerin son halinin el yazısı ile yazıldı"

“BİRÇOK KONUDA GEÇ KALINDI”

51\95 sayılı Belediyeler Yasası’nın görüşmeye başlandığını ama bir çok konuda geç kalındığını dile getiren Özdenefe, belediye başkanlarının çağırılmadığına ve temize çekilmemiş bir metin üzerinden oylama yapıldığına vurgu yaptı. Özdenefe, “O kağıtlarla sınava girseniz not kırar öğretmeniniz” diye konuştu.

"BELEDİYLERİN YETKİSİ VE GÜCÜ ARTIRILMALI"

“Nasıl bir noktaya geleceğiz biliyor musunuz?” sorusunu soran Özdenefe, belediyelerin kilitleneceğini ve yurttaşın önümüzdeki aylarda hizmet alamayacağını söyledi. Özdenefe, önce belediyelerin gücünün ve yetkisinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

“ANAYASAYI İHLAL ETMELERİNDE ADI KONULMALI”

Özdenefe, bugün CTP’nin 27 Kasım günü ile ilgili olan dava için mahkemede oduğuna değinerek, CTP olarak haziran ayını geri getiremeyeceklerini fakaT anayasa ihlali olduğunu söyledi. Özdenefe, anayasayı ihlal etmelerinde adının konulması gerektiğine dikkat çekti.

Akaryakıt alımı ve ihaleleri konusuna da değinen Özdenefe, “Akaryakıt ihaleleri düzgün yapılmazsa halka dünya kadar bedel öder dedik” diye konuştu.

“HUKUKA AYKIRILIK VAR”

İhalesiz alım için giriş yaptıklarını ve CTP’nin bunu dava ettiğini dile getiren Özdenefe, “CTP bunu dava ediyor, bu sefer kararnameyi ortadan kaldırıyorlar bunun tespit edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Özdenefe, ortada hukuka aykırılık olduğuna vurgu yaptı.

“Belediyeler Reformu'nu bu kadar planlamadan bu noktaya getirenler asgari ücretliye ne yaptı?” sorusunu soran Özdenefe, hayat pahalılığı altında kalan asgari ücreti eleştirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in asgari ücretlinin vergiden muaf olacak sözlerini hatırlatan Özdenefe, bunun sadece sözde kaldığını söyledi. Özdenefe, CTP’nin meclis kapanmadan önce asgari ücretlinin vergiden muaf olması gerektiğini ve bunun yasalarla yapılması gerektiğini söylediklerini dile getirdi. Özdenefe, “Biz yasa önerimizi imzalayıp verdik, ivediliği alındı UBP’liler de niyetimiz budur ivediliğine onay veriyoruz dediler ancak Resmiye hanm bir kere bile komiteyi toplamadı” dedi.

Meclis'in performansı ve çalışmalarının daha önce bu kadar kötü ve plansız olduğu bir döneme denk gelmediğini vurgulayan Özdenefe, sistem olmadığından bahsetti.

“Girne Limanı’nın şu an içinde buluduğu durum kabul edilemez, yağmurlar yağdığında liman sular altıda kalıyor, Girne Antik Liman açısından da bu doğru değildir” diyen Özdenefe, Başbakan Üstel’in bu konuda sessiz kalmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

kaynak : kıbrıs postası