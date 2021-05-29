Fazilet Özdenefe: “İnsan ticareti konusunda atilacak her adıma desteğimiz tamdır”

İnsan ticaretiyle mücadeleye dair strateji ve eylem planını anlatmak ve destek talep etmek üzere gerçekleştirilen toplantılarda, sorunun paydaşı olan Bakanlıklar yanında siyasi partiler ve milletvekilleri ile de görüşmeler gerçekleştirilerek destek talep ediliyor. Bu çerçevede bir dizi görüşme gerçekleştiren MHD ve Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri, bu kez de CTP Milletvekili Av.Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, ‘Ceza Yasası’nda bir yıl önce yapılan değişikliğin önemli olduğunu ancak çerçeve bir insan ticaretiyle mücadele yasasının meclisten geçirilmesinin yanında, ‘Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda da değişikliğe gitmek gerektiğini söyledi. İnsan ticareti ile mücadele bağlamında atılması gereken birçok adım olduğunu dile getiren CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bu dönem meclis komitelerin verimli çalışmadığını, İnsan ticareti ile mücadele konusunda atılacak her adıma desteklerinin tam olduğunu belirtti.

FEZİLE OSUM: İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE YASAL ZEMİN ÇOK ÖNEMLİ

CTP Milletvekili Avukat Fazilet Özdenefe ile gerçekleştirilen görüşmeye, Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum ile MHD Savunuculuk Sorumlusu Ahmet Sedat Tözün, Kuir Kıbrıs’tan da Doğukan Gümüşatam ve Derviş Taşkıranlar katıldı.

Görüşmede ilk sözü alan İnsan MHD İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, İnsan ticareti ile mücadele kapsamında hazırlanan Strateji ve eylem planını anlattı.

‘Strateji ve Eylem Planı’nın 4 odak noktasına ayrıldığını (destekleyici çerçeve, önleme, destek ve koruma, kovuşturma önlemleri) belirtti. Fezile Osum, destekleyici çerçevenin KKTC’de insan ticaretiyle mücadele etmek için hayati olan yasal zemini kapsadığını anlattı.

İçişleri Bakanlığı Koordinasyonluğunda İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü oluşturulmasını talep ettiklerini söyleyen Fezile Osum, bu bölüm altında da İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Birimi, İnsan Ticaretiyle Mücadele Bilgi ve Araştırma Birimi, Çalışma Grupları ve STÖ İrtibat Birimi, Emek Sömürüsüne Karşı İnsan Ticaretiyle Mücadele Soruşturma Birimi oluşturulması gerektiğini belirtti.

İnsan ticareti ile mücadele kapsamında yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin de kovuşturma ve soruşturma aşamalarında olduğunu belirten Fezile Osum, polise gidildiğinde hala insan ticareti suçu konusunda işlem yapmada sorun yaşandığını anlattı ve Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘İnsan Ticareti ile Mücadele Soruşturma Birimi’ kurulması gerektiğini söyledi.

ÖZDENEFE: CEZA YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE RAĞMEN UYGULAMADAKİ SIKINTI

Fezile Osum’un ardından söz alan CTP Milletvekili Av.Fazilet Özdenefe ise ‘Ceza Yasası’nda yapılan değişikliğin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiğini , ‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçlarının ‘Ceza Yasası’na girdiğini fakat buna rağmen hiçbir şey olmamasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Fazilet Özdenefe, polisteki sorunun aşılabilir olduğunu fakat bundan sonraki süreçlerin ciddi bir kaynak gerektirdiğini belirtti.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI İÇİN DESTEK FONU…

Fezile Osum, bu konuyla ilgili önerilerinin eylem planında belirtildiğini ve yurt dışından getirilen işçilerin teminatlarının küçük bir yüzdeliğinin insan ticareti mağdurları için destek fonu oluşturularak oraya aktarılmasının bir kaynak yaratma yöntemi olarak denenebileceğini söyledi. Bunun yanında sigorta ve ihtiyat sandığı fonuna ödeme yapan vatandaş olmayanların paralarının yerel işgücü istihdamı fonuna aktarıldığını hatırlatan Osum, bu paranın bir kısmının da yine insan ticareti mağdurları için kaynak oluşturabileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Av.Fazilet Özdenefe ise, uluslararası destek almanın da önemli olduğunu vurguladı.

YABANCILAR VE MUHACERET YASASINDA DEĞİŞİKLİK…

İnsan ticareti mağdurlarının kaçak duruma düşürülmesi ve sınır dışı edilmesi ile ilgili de konuşan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yabancılar ve muhaceret yasasında da değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Özdenefe, ceza yasasındaki değişikliğin önemli olduğunu fakat bu sorunu engelleyemediğini ‘Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda da değişikliğe gitmek gerektiğini söyledi.

İnsan ticareti ile mücadele bağlamında atılması gereken birçok adım olduğunu dile getiren CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bu dönem meclis komitelerin verimli çalışmadığını belirtti. Fazilet Özdenefe, İnsan ticareti ile mücadele konusunda atılan ve atılacak her adıma desteklerinin tam olduğunu belirtti.

‘LGBTI+SEKS İŞÇİLERİNİN DURUM HARİTALANDIRMASI’

Görüşmede , ‘LGBTI+ Seks İşçilerinin Durum Haritalandırması’ çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

2019 Kasım ayında başlayan ve önümüzdeki ay raporu yayımlanacak ‘LGBTI+ Seks İşçilerinin Durum Haritalandırması’ çalışması hakkında bilgi veren Kuir Kıbrıs Derneği üyeleri Doğukan Gümüşatam ve Derviş Taşkıranlar, LGBTI+bireylerin insan ticaretinde görünmeyen mağdurlar olduğunu belirtti. Çalışmanın raporunun önümüzdeki ay yayımlanacağını aktaran Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTI+’ların potansiyel insan ticareti mağdurları olabildiğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda yeniden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe bir kez daha insan ticareti ile mücadele kapsamında atılacak her adıma desteklerinin tam olduğunu belirtti.