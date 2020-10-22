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Fazla kilonuzun nedeni horlamanız olabilir

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, hayatın yaklaşık üçte birini oluşturan uykunun sağlıklı kilo kontrolü üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekti.
Fazla kilonuzun nedeni horlamanız olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, hayatın yaklaşık üçte birini oluşturan uykunun sağlıklı kilo kontrolü üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Akkoyunlu "Uyku; hafıza yapılanmasından, el beceri ve yeteneklerine kadar, kalp ritim düzenlemelerinden, tansiyon düzenlenmelerine kadar birçok hayati fonksiyonun dengelendiği bir dönemdir" ifadelerini kullandı.

HORMONLARI DA ETKİLİYOR

Uykunun hormonlar ve kilo üzerinde de etkisi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku sırasında bazı hormonların salgılandığını ifade ederek şöyle devam etti: "Bununla birlikte gün içinde salgılanan bazı hormonlar, geceleri ya kesilir ya da salgılanma düzeyi azaltılır. Bu hormonların salınımının sağlıklı bir uyku ile birlikte düzenlenmesi bedenin yenilenmesi, yaşlanmanın geciktirilmesi ve kalori harcanmasını, kilonun dengelenmesini sağlar. Zamanında ve sağlıklı bir uyku sırasında meşhur mutluluk hormonu melatonin ile açılış yapılır ve ardından leptin, gerlilin, NPY dediğimiz hormonlar salgılanır. Bu hormonlar kilomuzun dengelenmesi için bir dizi fonksiyon görürler."

GECE ACIKMA UYKUSUZLUK UYARISIDIR

Prof. Dr. Akkoyunlu, gece geç saatlerde acıkanları uyararak "Aslında bu bir uyarıdır; uyuma saatin geçti demektir. Acıkma duygusunun azaltılması ile hormonlar kan şekerinin düşmemesi için karaciğerde biriktirilen yağ ve şekeri kontrollü bir şekilde kana gönderir. Böylece hem kan şekerini dengeler hem gün boyunca almış olduğunuz kalorinin yakılmasını ve atılmasını sağlar. Bu hormonlar aynı zamanda insülin hormonuna destek olarak şeker hastalığının gelişimini önlemede büyük rol oynarlar. Yeterince ve zamanlı olarak uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur" dedi. Sağlıklı kilo kaybı için kaliteli uykunun önemine değinen Akkoyunlu, şu bilgileri verdi: "Sağlıklı kilo kaybı ancak dengeli diyet, düzenli egzersiz ve kaliteli bir uyku ile sağlanır. Bu kaliteli uyku sadece uzun uyku değil. Uygun zamanda, uygun ortamda ve sağlıklı bir uyku demektir. Özellikle horlama gibi uykunun yapısını bozan durumlar varsa o uyku yukarıda söylediğimiz şeylerin hepsine neden olur. Buradaki en yaygın yanılgı; kilo verirsem horlamam geçer yanılgısıdır. ya o kilolar horlamanıza bağlı meydana geliyorsa? O nedenle bu tür uyku problemleri olan kişilerin bireysel olarak aşabilecekleri şeylerin ötesinde kesinlikle bir profesyonel destek alıp uyku ile ilgilenen bir göğüs hastalıkları doktoruna gitmeleri gerekir."

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