Fazla MR- Tomografi çektirmek kanser riski demek

Türkiye, bilgisayarlı tomografide (BT) sekizinci sırada bulunuyor. Ancak uzmanlar, gerekmedikçe radyolojik yöntemlerin kullanılmasının yanlış olduğunu belirtiyor.

Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, hem şehir hastanelerinin açılması hem de performans sisteminin etkisiyle bilgisayarlı tomografinin çok gereksiz ve bilinçsizce kullanıldığının altını çizdi.

2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de her bin kişiden 205’ine bilgisayarlı tomografi çekildiğini belirten Aslanoğlu, “Yapılan araştırmalara göre, gelecekte görüntüleme işlemlerinden kaynaklanan kanserler tüm kanserlerin yüzde 2’sini oluşturacak” uyarısında bulundu.

Aslanoğlu, ‘8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’ nedeniyle BirGün’e, gereksiz kullanılan görüntüleme hizmetlerinden yetersiz istihdama, kanser riskinden taşeron çalışmaya kadar bir çok konuda açıklama yaptı.

ÜÇTE BİRİ STANDART DIŞI

Gereksiz yere tomografi çekilen hastaların özellikle de çocukların kanser riski ile karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Aslanoğlu, “Bir akciğer tomografisinde alınan radyasyon dozu yaklaşık 300 akciğer röntgen filmine eşittir. Bilgisayarlı tomografi gibi yüksek radyasyon yayan sistemlerin kullanımında çok dikkatli olunması gerekmektedir” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, radyolojik tetkiklerinin üçte birinin standartlara uygun çekilmediği için tekrar edildiğini belirten Aslanoğlu, “Gereksiz tetkikler ve standartlara uygun olmayan tetkikler hastaların defalarca radyasyona maruz kalmasına sebep oluyor. Bu da kansere davetiye çıkarıyor” dedi.

YETERSİZ İSTİHDAM SORUNU VAR

Yetersiz istihdam nedeniyle radyoloji teknisyenlerinin çok fazla çalıştığını ifade eden Aslanoğlu, şunları söyledi: “İngiltere’de 3 bin 48, Hollanda’da 3 bin 303, Fransa’da 2 bin 850 kişiye bir radyoloji teknisyeni düşerken, Türkiye'de 5 bin 650 kişiye bir radyoloji teknisyeni düşüyor. AB ülkelerinde bir radyoloji teknisyeni günlük 30 hastaya işlem yaparken ülkemizde bu sayı 80-85’i buluyor. Bizler Avrupa’daki meslektaşlarımızın 2-3 katı daha fazla işlem yapıyoruz. Sağlıksız ve ağır çalışma koşulları nedeniyle kansere yakalanıyoruz. Her yıl onlarca meslektaşımıza kanser teşhisi konuluyor.”

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TAŞERONLARDA

Şehir Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin tamamına yakınında, görüntüleme hizmetlerinin taşeronlara devredildiğini kaydeden Aslanoğlu, “Her yıl 6 bin civarında kişi radyoloji teknisyenliğinden mezun olmasına karşın, eğitim almamış taşeron firma çalışanları en başta kendi sağlıkları, daha sonra da hastaların sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.