  • BIST 105.380
  • Altın 270,684
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Fazla MR- Tomografi çektirmek kanser riski demek

» »
MR ve bilgisayarlı tomografinin bilinçsizce kullanımı gelecekte büyük sorunlara yol açabilir. TÜMRAD-DER Başkanı Aslanoğlu, “Gelecekte görüntüleme işlemlerinden kaynaklanan kanserler tüm kanserlerin yüzde 2’sini oluşturacak” diyor
Fazla MR- Tomografi çektirmek kanser riski demek

Türkiye, bilgisayarlı tomografide (BT) sekizinci sırada bulunuyor. Ancak uzmanlar, gerekmedikçe radyolojik yöntemlerin kullanılmasının yanlış olduğunu belirtiyor.

Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, hem şehir hastanelerinin açılması hem de performans sisteminin etkisiyle bilgisayarlı tomografinin çok gereksiz ve bilinçsizce kullanıldığının altını çizdi.

2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de her bin kişiden 205’ine bilgisayarlı tomografi çekildiğini belirten Aslanoğlu, “Yapılan araştırmalara göre, gelecekte görüntüleme işlemlerinden kaynaklanan kanserler tüm kanserlerin yüzde 2’sini oluşturacak” uyarısında bulundu.

Aslanoğlu, ‘8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’ nedeniyle BirGün’e, gereksiz kullanılan görüntüleme hizmetlerinden yetersiz istihdama, kanser riskinden taşeron çalışmaya kadar bir çok konuda açıklama yaptı.

ÜÇTE BİRİ STANDART DIŞI

Gereksiz yere tomografi çekilen hastaların özellikle de çocukların kanser riski ile karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Aslanoğlu, “Bir akciğer tomografisinde alınan radyasyon dozu yaklaşık 300 akciğer röntgen filmine eşittir. Bilgisayarlı tomografi gibi yüksek radyasyon yayan sistemlerin kullanımında çok dikkatli olunması gerekmektedir” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, radyolojik tetkiklerinin üçte birinin standartlara uygun çekilmediği için tekrar edildiğini belirten Aslanoğlu, “Gereksiz tetkikler ve standartlara uygun olmayan tetkikler hastaların defalarca radyasyona maruz kalmasına sebep oluyor. Bu da kansere davetiye çıkarıyor” dedi.

YETERSİZ İSTİHDAM SORUNU VAR

Yetersiz istihdam nedeniyle radyoloji teknisyenlerinin çok fazla çalıştığını ifade eden Aslanoğlu, şunları söyledi: “İngiltere’de 3 bin 48, Hollanda’da 3 bin 303, Fransa’da 2 bin 850 kişiye bir radyoloji teknisyeni düşerken, Türkiye'de 5 bin 650 kişiye bir radyoloji teknisyeni düşüyor. AB ülkelerinde bir radyoloji teknisyeni günlük 30 hastaya işlem yaparken ülkemizde bu sayı 80-85’i buluyor. Bizler Avrupa’daki meslektaşlarımızın 2-3 katı daha fazla işlem yapıyoruz. Sağlıksız ve ağır çalışma koşulları nedeniyle kansere yakalanıyoruz. Her yıl onlarca meslektaşımıza kanser teşhisi konuluyor.”

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TAŞERONLARDA

Şehir Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin tamamına yakınında, görüntüleme hizmetlerinin taşeronlara devredildiğini kaydeden Aslanoğlu, “Her yıl 6 bin civarında kişi radyoloji teknisyenliğinden mezun olmasına karşın, eğitim almamış taşeron firma çalışanları en başta kendi sağlıkları, daha sonra da hastaların sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pasif sigara içiciliği akciğer kanseri riskini artırıyor15 Kasım 2019 Cuma 21:43
  • Fazla MR- Tomografi çektirmek kanser riski demek15 Kasım 2019 Cuma 21:42
  • Profesör: Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski süratle azalmaya başlar14 Kasım 2019 Perşembe 23:02
  • Bugün 14 Kasım Diyabet Günü14 Kasım 2019 Perşembe 10:52
  • LTB: Lefkoşa bölgesindeki devlet okullarının suları temiz13 Kasım 2019 Çarşamba 16:41
  • 14 Kasım Diyabet Günü… Tabipler Birliği: "Ülkede görülme sıklığı giderek artan kronik bir hastalık"13 Kasım 2019 Çarşamba 15:08
  • Kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi11 Kasım 2019 Pazartesi 18:33
  • Kanser riskini yarı yarıya azaltan içecek açıklandı09 Kasım 2019 Cumartesi 19:22
  • ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu09 Kasım 2019 Cumartesi 16:40
  • Aşı reddi üniversite mezunlarında daha fazla (Çalışma)09 Kasım 2019 Cumartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti