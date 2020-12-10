Fazla ses duymak sessizliğin habercisi olabilir

Büyükşehirlerin en önemli sorunu olan ve pandemi ile birlikte insanların şahsi araçlarına yönelmesiyle daha da artan trafik, stresin dışında gürültüye bağlı olarak işitme rahatsızlıklarına da yol açabiliyor.

eçirilen sürenin daha da arttığına işaret eden ederek, trafiğin sadece stres değil, kulak ve işitme rahatsızlıklarının da sebebi olduğunu söyledi. Başkurt, vatandaşların ve belediyelerin bu konuda önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şehir içinde yapılan gürültü ölçümlerinde şehir trafiğinin 85 desibele kadar çıktığının ölçümlendiğini belirten May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 8 saat boyunca 85 desibel ve üzerinde bir sese maruz kalmanın da iç kulakta bulunan tüy hücrelerinde harabiyete sebep olabildiğini söyledi. Başkurt, bu durumun hemen olmasa da ilerleyen zamanda işitme kaybına neden olacağını kaydetti.

Yüksek sese maruz kalmanın işitme kaybına sebep olacağının pek çok kişi tarafından bilinmediğini vurgulayan Odyolog Seda Başkurt, bilinçli olan toplum kesiminde dahi alınacak önlemler konusunda bilgi eksikliği mevcut olduğunu ifade etti. İşitme kaybının nadir durumlarda aniden ortaya çıkmakla beraber, çoğunlukla zaman içerisinde yavaş yavaş ilerlediğini ifade eden Başkurt, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzden bireyler, işitme kaybını fark etmekte geç kalıyorlar ve hatta işitme kaybı kişinin çevresindekiler tarafından fark ediliyor. Şehir halkının trafikte geçirdiği süreyi de düşünecek olursak stres ve işitme kaybı kaçınılmaz olmaktadır. Trafiğin yaratmış olduğu stresten kurtulmak isterken bilinçsizce açılan müzik seviyesi, korna sesleri geçici veya kalıcı eşik kaymasına yani gürültüye bağlı işitme kaybına sebep olabilmektedir.”

Kulak çınlamasına da neden oluyor

İnsan kulağının 20-20000 Hz arasındaki sesleri duyabildiği bilgisini veren Odyolog Başkurt “Gürültüye bağlı işitme kayıpları yüksek frekanslarda işitme kaybına sebep oluyor” derken bunun yanı sıra halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen tinnitus’a da sebep olabildiğini söyledi. Kulak çınlamasının kişinin istemediği sesleri aralıklarla veya sürekli olarak duyması olduğu bilgisini veren Başkurt “Gürültüye bağlı işitme kaybı ve zamanla işitme kaybına eşlik eden bir kulak çınlaması oluşursa psikolojik olarak da olumsuz etkilere yol açar ve kişinin yaşam kalitesi düşer” dedi.

Karayollarında ses yalıtımları yapılmalı

Odyolog Seda Başkurt, gürültünün kulağa zararının yanı sıra strese de sebep olduğunu belirtti. Başkurt, “Trafiğin yaratmış olduğu stresten kurtulmak isterken bilinçsizce açılan müzik seviyesi, korna sesleri geçici veya kalıcı eşik kaymasına yani gürültüye bağlı işitme kaybını tetikliyor. Karayollarında ses yalıtımları yapılarak, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bitki çalışması, şehir planlaması ve gürültü tıkaçları kullanılarak gürültüye bağlı oluşabilecek stres ve işitme kaybı riski önlenebilir” dedi.