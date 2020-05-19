Yaşam için hayati öneme sahip olan tuz, aşırı tüketildiğinde dosttan düşmana dönüşüp insan sağlığını tehlikeye atabiliyor. Tuzun gıdaların bozulmasını önlemenin yanı sıra antiseptik özelliğiyle mikroplara karşı koruyucu özelliği olduğunu, vücudun sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini koruyarak düşük tansiyonu dengelediğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigün, uyarılarda bulundu.