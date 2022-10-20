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FBI Ajanları Kıbrıs'ta

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FBI ajanlarının bir davaya ilişkin araştırma yapmak için Donaldy Trump döneminde Güney Kıbrıs’a geldiği belirtildi.
FBI Ajanları Kıbrıs'ta

Fileleftheros gazetesi, “FBI’ın Kıbrıs Üzerinden Trump ile İlgili Araştırması” başlıklı haberinde FBI ajanlarının, ABD’de, eski Başkan Donald Trump’a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko ile ilgili dava konusunda araştırma yapmak için Kıbrıs’a geldiğini yazdı.

Rus analistin, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Trump’ın, Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren Steele dosyasının yazarı İngiliz casus Christopher Steele’e yardım eden ana kaynak olarak gündeme gelmiş, daha sonra söz konusu dosyanın yanlış içerikli olduğu ve de Danchenko’nun Demokratlar tarafından dolaylı yollardan desteklendiği iddia edilmişti.

Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi'nde 11 Ekim’de başlayan davanın, 14 Ekim'deki oturumunda FBI ajanlarının tanıklıklarının dinlendiğini yazan gazete, Amerikan mahkemesindeki ifadelerin aralarında Igor Danchenko, daimi ikamet yeri Güney Kıbrıs olan Olga Galkina ve Demokratlar üyesi Charles Dolan’ın da bulunduğu Steele kaynaklarıyla alakalı olduğunu belirtti.


Habere göre FBI özel ajanı Eymy Anderson mahkemede verdiği ifadede, Olga Galkina’yı görmek için yakın bir çalışma arkadaşıyla Ağustos 2017’de Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Bir başka FBI ajanı Britany Herzog ise mahkemede verdiği ifadede Danchenko ve Steele ile temasları olan Demokratlar üyesi Dolan’ın da Galkina’yı ziyaret etmek için birden fazla kez Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Gazete Galkina’nın, Güney Kıbrıs'taki Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı bir şirkette yetkili olarak çalıştığını yazdı.

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