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FBI, Clinton Vakfı'nı soruşturuyor

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FBI, Clinton Vakfı'nı soruşturuyor
Clinton Vakfı'nın, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev yaptığı süredeki çalışmaları incelemeye alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, Clinton Vakfının, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev yaptığı süredeki faaliyetlerini soruşturmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 42. ABD Başkanı Bill Clinton'un kurduğu Clinton Vakfının 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmalarını ve hesaplarını inceliyor.

Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yürüttüğü ve soruşturmayı bir ay önce başlattığı belirtildi.

Bugüne kadar FBI'ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.

Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturması altında olmasını hatırlattı. Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

 

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