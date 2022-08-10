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FBI evine baskın yapmıştı, Trump’tan ilk açıklama

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'daki evine FBI'ın baskın yapmasının ardından ilk kez konuştu.
FBI evine baskın yapmıştı, Trump’tan ilk açıklama

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın evinin önceki gün FBI tarafından basılmasıyla başlayan olaylar silsilesi devam ederken, eski Başkan yaşananların ardından ilk kez konuştu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Trump, ailesinin ticari uygulamalarına ilişkin bir sivil soruşturmada New York başsavcısı önüne çıktı. Trump, çıkışta yaptığı açıklamada, soruları yanıtlamayı reddettiğini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Anayasası kapsamında her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamındaki soruları yanıtlamayı reddettim” dedi.

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