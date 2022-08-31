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FBI evini basmıştı: Trump’ın o kapağı sakladığı ortaya çıktı

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ABD Adalet Bakanlığı, FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago baskını sırasında bulunan bazı belgeleri yayınladı. Belgelerde, Trump'ın çerçeveleterek sakladığı dergi kapağı dikkat çekti.
FBI evini basmıştı: Trump’ın o kapağı sakladığı ortaya çıktı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde yaptığı aramada, bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşyayı ele geçirdi. Trump'ın Florida'daki evinde arama yapan FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

Trump’ın evinden ele geçirilen belgelerle ilgili detaylı araştırma sürerken, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ve FBI’ın Mar-a-Lago baskını sırasında bulunan belgeleri gösteren bir fotoğraf da ilginç bir detayı gün yüzüne çıkardı. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kapağında yer aldığı 2019 Mart baskılı TIME dergisini de çerçeveletip yanında taşıdığı görüldü.

DOJ Photo Shows Trump Kept Unflattering TIME Cover at Mar-a-Lago

İşte Trump’ın sakladığı o kapak

35 KEZ KAPAKTA YER ALDI

Altın bir çerçeveye yerleştirilmiş gibi görünen kapak, TIME’ın 4 Mart 2019 tarihli baskısındandı. O sırada Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de dahil olmak üzere Trump’ın 15 Demokrat rakibinin Oval Ofis’te sandalyesinde oturan Trump’a bakışlarını resmediyordu.

TIME, Trump’a başkanlığı döneminde 35 kez kapağında yer verirken, çoğu karikatürize edilmiş halleri genellikle eleştiri için kullanılıyordu.

Trump’ın o kapağı sakladığının ortaya çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. TIME’ın kendisiyle alay ettiği kapağı saklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Çoğu Trump’ı “Çok matah bir şeymiş gibi bir de saklamış” sözleriyle eleştirdi.

MACRON’UN DOSYASI DA İFŞA OLMUŞTU

Adalet Bakanlığı TIME dergisinin yer aldığı son fotoğrafı, Mar-a-Lago baskınıyla ilgili bir mahkeme dosyasındaki eklerden biri olarak yayınlandı.

Dün de Rolling Stones, FBI tarafından ele geçirilen belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait bir bölümün de olduğunu duyurmuştu. Dergi, Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seks hayatı ile ilgili bilgilere sahip olduğu için övündüğünü öne sürmüştü.

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