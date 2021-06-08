FBI, fidye toplayan bilgisayar korsanlarının bitcoin cüzdanını ele geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin Doğu Yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

Colonial Pipeline, 50 milyon tüketiciye hizmet veren 8 bin 850 kilometrelik boru hattı aracılığıyla Teksas Körfezi'nden ülkenin doğu kıyısına yakıt tedariki sağlıyor.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt türü taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Biden: Siber saldırılar için Rusya'ya misilleme yapmayı değerlendireceğiz

Geçen hafta açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde ardı ardına yaşanan siber saldırılar konusunda Rusya'ya misilleme yapmaya "yakından baktıklarını" açıklamıştı. Bir gazetecinin, ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusuna Biden "Bu konuya yakından bakıyoruz." yanıtını vermişti. ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı.

Rusya'nın ABD büyükelçiliği ise kesintiye neden olan siber saldırıyla ilgileri olmadığını açıklamıştı.