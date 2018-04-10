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FBI Trump'ın avukatının ofisini bastı

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FBI Trump'ın avukatının ofisini bastı
FBI Trump'ın avukatının ofisini bastı

ABD Başkanı Trump'ın avukatının ofisinde arama yapan FBI çok sayıda dokümana el koydu. Baskında, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'a ödenen paraya dair belgelere de ulaşıldığı bildirildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Donald Trump'ın özel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisini bastı. Baskında çok sayıda dokümana el kondu. Trump, FBI operasyonunu "Amerika'ya yapılmış bir saldırı" olarak niteledi ve soruşturma makamlarını siyasi saik ile davranmakla suçladı.

Cohen'in avukatı Stephen Ryan arama operasyonunun, Rusya'nın 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimine olası müdahalesini ve Trump'ın ekibiyle Moskova arasındaki temasları soruşturan özel savcı Robert Mueller'in tavsiyesi üzerine yapıldığını açıkladı. Ofiste yapılan aramanın doğrudan Rusya temaslarıyla bağlantılı olup olmadığı açıklık kazanmadı.

Özel savcı Mueller ve ekibini "cadı avı" başlatmakla suçlayan Trump "yargının ABD'nin değerlerine saldırdığını" ve soruşturma makamının "ön yargılı Demokratlardan oluştuğunu" söyledi.

New York Times gazetesi savcılık tarafından çıkarılan arama emrinin tek bir konuyla sınırlı olmayıp, porno yıldızı Stormy Daniels ilişkisini de kapsadığını yazdı. Haberde, 2006 yılında Trump ile birlikte olduğunu ancak bu ilişki hakkında konuşmaması için para aldığını söyleyen Daniels'e ödeme yapıldığına dair belgelerin ele geçirildiğine de yer verildi.

Washington Post gazetesinin haberinde 2016 yılındaki başkanlık seçiminden kısa süre önce Trump'ın özel avukatının Daniels'e 130 bin dolar ödediğini gösteren belgelerin ele geçirildiği belirtildi. Cohen bu parayı cebinden ödediğini ve Trump'ın ödemeden haberi olmadığını savunmuştu.

İddialara yenileri ekleniyor

New York Times şimdiye kadar kamuoyunun gözünden kaçan bir konunun daha özel savcı Mueller tarafından soruşturulduğunu ve soruşturma makamının seçim kampanyası sırasında Trump'ın vakfına Ukraynalı milyarder Viktor Pinçuk tarafından neden 150 bin dolar bağışlandığını araştırdığını yazdı.

Cohen'in avukatı Ryan, FBI operasyonunu eleştirirken "baskının tamamen orantısız ve gereksiz" olduğunu söyledi.

Trump'ın özel savcıya yönelttiği eleştirileri yanıtlayan Demokrat Parti Kongre üyesi Adam Schiff ise özel savcının çalışmalarının "cadı avı değil, hukuk devletinin gereği" olduğunu söyledi.

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