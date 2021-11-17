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FBI ve CDC şüpheli 'çiçek hastalığı' şişeleri için soruşturma başlattı

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FBI ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Philadelphia, Pennsylvania yakınlarındaki bir laboratuvarda 'çiçek hastalığı' olarak etiketlenmiş birkaç 'şüpheli şişe' keşfedildikten sonra soruşturma başlattı.
FBI ve CDC şüpheli 'çiçek hastalığı' şişeleri için soruşturma başlattı

FBI ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Philadelphia, Pennsylvania yakınlarındaki bir laboratuvarda 'çiçek hastalığı' olarak etiketlenmiş birkaç 'şüpheli şişe' keşfedildikten sonra soruşturma başlattı.

İç Güvenlik Bakanlığı'na gönderilen rapora göre bir ilaç firmasının laboratuvarında 15 gizemli şişe bulundu.

Ampullerin beşinde "çiçek hastalığı" yazan etiketler yer alırken, diğer 10'unun modern çiçek hastalığı bağışıklamasının kaynağı olan "vaccinia" virüsü içerdiği söylendi.

Şişelerin hemen emniyete alındığı ve tesisin kısa süreliğine kilitlendiği bildirildi.

Yahoo News'te yer alan habere göre, Federal kolluk kuvvetleri ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tarafından soruşturma açıldı.

Hiçbir Merck personelinin malzemelere maruz kalmadığını da belirten rapora göre, CDC şişeleri çarşamba günü teslim alacak.

Ampullerin tam olarak nerede bulunduğu belirsizliğini koruyor olsa da söz konusu firma, biri en büyük ilaç üretim tesisi olan Pennsylvania'daki West Point'te, diğeri bir araştırma laboratuvarı barındıran 90 dönümlük kampüs olan Upper Gwynedd'de iki büyük tesisi işletiyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre Çiçek hastalığı, yaklaşık yüzde 30 ölüm oranı taşıyan variola virüsünün neden olduğu ölümcül bir bulaşıcı hastalık.

Doğal olarak meydana gelen son çiçek hastalığı vakası 1970'lerde kaydedilirken, hastalık küresel aşı kampanyaları yoluyla büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

Ancak Rusya'nın Sibirya bölgesinde ve CDC'nin Atlanta, Georgia'daki merkezinde, araştırma amacıyla patojen numunelerini saklama yetkisi hala var.

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