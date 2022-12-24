FBI’ın en çok aradığı isimlerdendi: Yetişkin filmlerinden servet kazanan sapık yakalandı

FBI’ın en çok aranan 10 kaçak listesine aldığı ve başına 100 bin dolar ödül koyduğu yetişkin film sitesi sahibi Michael James Pratt, İspanya’da yakalandı.

FBI'ın en çok arananlar listesindeki yetişkin film sitesi sahibi Michael James Pratt, İspanya'da yakayı ele verdi.

Modellik adı altında küçük kızların yer aldığı cinsel içerikli videolarla 314 milyon TL'lik bir servetin sahibi olan 40 yaşındaki Pratt'ın ABD'den kaçtıktan sonra Madrid'de yakalandığı bildirildi.

FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine giren Yeni Zelanda asıllı Pratt'in Türkiye'nin dahil olduğu 9 ülkeden birine kaçmış olabileceği düşünülüyordu. Fuhuş organizasyonu kurarak küçük kızları ve genç kadınları modellik vaadiyle kandırıp cinsel istismarda bulunan Pratt'ın Türkiye'yle bağlantıları olduğu ve burada saklanabileceği öne sürülmüştü.

FBI, Pratt'in başına 100 bin dolar ödül koymuştu. Fuhuş çetesinin videolarında, çocuklara tecavüz edildiğini gösteren sapıkça içerikler yer alıyordu. Pratt'in kadınları ve kızları kandırdığı, zorla sözleşme imzalatarak tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Sahte kimlikle Madrid'deki bir otelde yakalanan adam, ABD'de müebbet hapis cezası almıştı. Pratt'in yakalandığı operasyonun görüntüleri de İspanya basınında yayınlandı.

İspanyol yetkililer, Pratt'in bugüne kadar İspanya'da yakalanan “FBI'ın en çok aradığı kişiler” listesindeki ilk isim olduğunu belirtti