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FBI’ın Trump’ın evini basması gündemde düşmüyor: Giysi dolabını aramışlar

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'daki evine FBI'ın baskın yapmasının yankıları sürüyor. ABD medyasına konuşan kaynaklar FBI'ın Trump'ın evinin hangi noktalarını aradığına dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.
FBI’ın Trump’ın evini basması gündemde düşmüyor: Giysi dolabını aramışlar

Her açıklaması olay olan ve kısa bir süre önce tekrar başkanlık yarışına girme sinyali veren eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evinin önceki gün FBI tarafından basılmasıyla başlayan olaylar silsilesi devam ediyor.

Melania ve Donald Trump’ın evine yapılan baskın ABD’de gündem oldu.

Dün FBI’ın Florida’daki Mar-a-Lago’daki eve baskın yapmasının ardından konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklar baskının detaylarını paylaştı. ABD’nin önde gelen sağ tandaslı medya kuruluşlarından New York Post, FBI ajanlarının Melania Trump’ın giysilerinin bulunduğu dolabı talan ettiğini ve uzun saatler boyunca Donald Trump’ın özel ofisinde arama yaptıklarını yazdı. Gazete, FBI ajanlarının Trump’ın kasasını açtığını ve çekmeceleri karıştırdığını aktardı.

MİKROFON YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Gazeteye konuşan kaynaklar arama izninin başkanlık döneminden belgeler ve verilerin evde saklanmasına dair iddiaların ardından verildiğini de aktardı.

Öte yandan Trump’a yakın kaynaklar, ABD’nin eski başkanının bu baskından rahatsız olduğunu aktardı. Kaynaklar, “Trump, FBI ajanlarının ya da Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerin eve mikrofon, ses kayıt aleti ya da verici yerleştirme ihtimali üzerinde duruyor” açıklamasını yaptı. 9 saatten fazla süre süren baskında 30’dan fazla sivil polisin görev aldığı da kaydedildi.

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