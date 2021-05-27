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FDA’dan bir antikor ilacına daha acil kullanım onayı

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), antikor tedavisinin acil durumlarda kullanımına onay verdi.
FDA’dan bir antikor ilacına daha acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Vir Biotechnology ve GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen antikor tedavisinin acil durumlarda kullanımına onay verdi. FDA, Sotrovimab adlı ilacın COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan veya oksijen tedavisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanımına ise izin vermedi.

Sotrovimab enfeksiyonlarla mücadele eden doğal antikorlar gibi davranan monoklonal antikor ilaçları arasında yer alıyor. GSK ve Vir tarafından yapılan açıklamada ilacın önümüzdeki haftalarda corona virüsü hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlanacağı ve ilacın piyasaya sunulması içinde FDA’ya başvuruda bulunulacağı ifade edildi.

ABD’de Regeneron Pharmaceuticals ve Eli Lilly gibi şirketler tarafından geliştirilen benzer ilaçların da acil durumlarda kullanımına izin verilmişti. Avrupa Birliği’nin ilaç kurumu da geçtiğimiz hafta oksijen tedavisi görmeyen hastalarda Sotrovimab kullanımını desteklediğini açıklamıştı.

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