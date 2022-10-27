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Feci iş kazası! Yoğun Bakıma Alındı

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Feci iş kazası! Beton zemine düştü
Feci iş kazası! Yoğun Bakıma Alındı

27.10. 2022 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Güvercinlik'te Sanayi Bölgesi 4. Sokak üzerinde bulunan yapımı devam etmekte olan bu fabrika inşaatında çalışan Nurettin AKPINAR (E-60), kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.  

Olayda yaralanan Nurettin AKPINAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. 

Soruşturma devam etmektedir.

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