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Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı

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Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı

6.7.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Emete YORGANCIOĞLU (K-38), yönetimindeki EF 105 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının yol içerisinde savrulması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hayrullah TABAŞ (E-35) yönetimindeki SZ 394 plakalı van araç ile çarpışmışlardır.  

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Kaza sonucu ağır yaralanan EF 105 plakalı araç sürücüsü Emete YORGANCIOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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