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Feci kaza: 1 kişi ağır yaralandı!

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Feci kaza: 1 kişi ağır yaralandı!
Az önce meydana gelen kazada, traktörüyle anayola dikkatsizce çıkan 74 yaşındaki Sevgen Yağlı ağır yaralandı.

Bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 74 yaşındaki Sevgen Yağlı, yönetiminde bulunan BB 167 plakalı traktör ile Sütlüce köy kavşağından dikkatsizce Ercan - İskele Anayoluna giriş yapıp İskele istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada, anayol üzerinde İskele istikametine doğru seyreden Özcan Özdemir (E-53) yönetimindeki GP 380 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü Sevgen Yağlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

 Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.   

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