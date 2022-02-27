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Feci Kaza 1 Kişi Ağır Yaralı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Feci Kaza 1 Kişi Ağır Yaralı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

27.02.2022 tarihinde, saat 08:50 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde, Gürkan ÇETİN (E-42), yönetimindeki EP 247 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada Esentepe yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Esentepe’ye dönüşe geçtiği sırada,  o esnada Tatlısu istikametinden Girne istikametine doğru seyreden Derek Andrew ROGERS (E-49) yönetimindeki UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen EP 247 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü Gürkan ÇETİN itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılmıştır.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır.  Derek Andrew ROGERS’in tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde devam edilirken, kazada ağır yaralanan Gürkan ÇETİN ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir. 

 

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