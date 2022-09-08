Feci kaza: 1 kişi yaralandı

bir taksici ve üç Nijerya uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma sonucu Nijerya uyruklu 3 şahıs taksi şoförüne saldırdıp darp etti.

O esnada olayı gören çevredeki vatandaş yardım etmek için olay yerine giderken Nijerya uyruklu şahıslar kaçmaya başladı ardından taksi şoförü kaçan şahısları yakalamak için peşinden koşarken o esnada ZMY 147 plakalı alkollü araç sürücüsü taksiciye çarpıp kaçtı, kaçan şahıs Lefkoşa’da bulunan jumbo bazar önünde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Taksi şoförüne çarpan şahısında Nijerya uyruklu olduğu öğrenildi.