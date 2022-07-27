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Feci kaza 2 Yaralı!

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Pamuklu - Kumyalı Anayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Feci kaza 2 Yaralı!

Polis'in kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Saat 15.00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 4-5 km'leri arasında, Türkan ÖZLÜ (K-50) yönetimindeki SH 367 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpmıştır.

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Türkan Özlü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Yaşar (K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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