Feci Kaza! 2 Yaralı

11.03.2023 tarihinde, saat 22:20 sıralarında, Ardahan-İskele Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Burak GÜNTEKİN (E-28) yönetimindeki LL 244 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli virajlı kısmına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra, tarla içerisinde bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak GÜNTEKİN ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet CİLASIN (E-26), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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