  • BIST 3.260,15
  • Altın 962.587
  • Dolar 18.4523
  • Euro 17.7538
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Feci Kaza! Araç 2 Metrelik Çukura Düştü

» »
Küçükerenköy- Tatlısu anayolunda bu sabah iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri 2 metre derinliğindeki çukura düştü.
Feci Kaza! Araç 2 Metrelik Çukura Düştü

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 10.30 raddelerinde Küçükerenköy- Tatlısu anayolu 1-2 kilometreleri arasında meydana geldi.

Şinasi Seşkinöz (E-75) yönetimindeki LD 089 plakalı salon araç ile Esentepe istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada Cristal Bay Marina siye kavşağına geldiğinde önünde aynı yöne seyredip sağa dönüşe geçen Küçükerenköy’de sakin Antony Stuart Harrigan (E-43)  yönetimindeki JD 088 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp kontrolsüzce savruldu, yoldan çıkıp 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kaza sonucu yaralanan  LD 089 plakalı araç sürücüsü Şinasi Seşkinöz, ambulans ile  Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisine müteakip Tomografisi çekilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasa tasarısı Genel Kurula sevk edildi26 Eylül 2022 Pazartesi 16:56
  • Töre: Tanınma isteme ülkedeki bazı çevreleri rahatsız ediyor!26 Eylül 2022 Pazartesi 16:44
  • Çavuşoğlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı’na Katıldı26 Eylül 2022 Pazartesi 16:13
  • İsmail Bozkurt, Türk Dünyası Ödül Töreni’nde KKTC’den ödüle layık görüldü26 Eylül 2022 Pazartesi 15:58
  • Rahvancıoğlu: Kıbrıslı Türk Halkına Yönelik Baskı, Dayatma ve İradesizleştirme Süreci Adım Adım İlerliyor!26 Eylül 2022 Pazartesi 15:50
  • KTÖS-KTOEÖS' den grevdeki okullara ziyaret26 Eylül 2022 Pazartesi 15:38
  • Kuzey sahil yolunda sondaj çalışmaları yapılacak26 Eylül 2022 Pazartesi 15:11
  • Erhürman'dan Arıklı'ya Sert Sözler26 Eylül 2022 Pazartesi 15:03
  • Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi Kapanış Etkinliği Yapıldı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:56
  • KTEMB başkanı yeniden Bora Karaçam26 Eylül 2022 Pazartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti