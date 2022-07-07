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Feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı

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Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi.
Feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı

07.07.2022 tarihinde, saat 06:00 sırlarında, Lefkoşa’da Şht Ali Hasan Sokak üzerinde, Atılgan Blok -6 Apartmanı önünde kaldırım üzerinde, yönetimindeki meçhul araç ile doğu istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu apartman önünde bulunan aydınlatma direğine çarpıp kaza mahallinden ayrılmıştır.


Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada söz konusu kazaya methaldar aracın ZPC 424 plakalı araç olduğu, araç sürücüsünün ise Joshua Chukewuebuka CHUKWUZUBELU (E-29) olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan alkol testinde ise 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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