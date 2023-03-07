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Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti! İşte Detaylar

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Dilekkaya kavşağında sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti! İşte Detaylar

Kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    07.03.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Ümit ILGAN (E-40) yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan TOPKAYALI yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan TOPKAYALI (E-53), ağır yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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