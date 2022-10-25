Feci kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki şahıs hayata tutunamadı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa- Güzelyurt üzerinde Arda Market önlerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada; K.H.(E-30), yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan M.B (E-23)’a çarpmıştır.

Kazada ağır yaralanan Musa BAYTAR kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal HAMİT’in ise tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.