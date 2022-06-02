Feci Kazada Vefat Sayısı 2'ye Yükseldi

Girne – Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 00:40 raddelerinde meydana geldi.
22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed kullanımındaki salon araç ile Girne’den Lefkoşa’ya doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı.
Bariyerlere çarpan araç kontrolsüzce savrularak beton refüje çarptı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sara ABDULKAFIR olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ayni araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Marwan BADERELDEN ağır bir şekilde yaranarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yine ayni araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Hassan Awad Hassan ELAWAD yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis, araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed ABUZIED’in sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını, soruşturmanın ise devam ettiğini açıkladı.
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