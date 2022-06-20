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Feci kazayla ilgili polisten açıklama

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Feci kazayla ilgili polisten açıklama
Feci kazayla ilgili polisten açıklama

Girne Dağyolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik Anayolu’nda bugün 14.00 sıralarında TIR devrildi.

Polisten kazayla ilgili detayları paylaştı.

İşte polisten yapılan açıklama:

20.06.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Dağyolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mugatder BAYKAN(E-56) yönetimindeki TLD 539 plakalı TIR araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan dağ yamacına çarpmış ve çarpmanın etkisiyle devrilerek tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mugatder BAYKAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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