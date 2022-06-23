  • BIST 2.585,53
  • Altın 1019.365
  • Dolar 17.3632
  • Euro 18.2457
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Fed başkanı Powel, resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu söyledi

» »
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ifade etti.
Fed başkanı Powel, resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu söyledi

Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarının hızla yükseltilmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyip sürüklemeyeceğine yönelik bir soru üzerine Powell, “Kesinlikle bir olasılık. Bu bizim hedeflediğimiz bir sonuç değil ama kesinlikle bir olasılık.” dedi.

“Yüzde 2’lik enflasyon hedefini gerçekleştirmek zorlaştı”

Powell, son birkaç ayda dünyada yaşananların bankanın yüzde 2’lik enflasyon hedefini gerçekleştirmesini zorlaştırdığını aktardı.

Ekonominin güçlü, tüketiciler ile işletmelerin iyi durumda olduğunu anlatan Powell, “Şu anda bir resesyon olasılığını özellikle yüksek görmüyorum.” diye konuştu.

Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise “Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım.” yanıtını verdi.

“Bu görevde başarısız olamayız”

Fed’in fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli adımları atacağını vurgulayan Powell, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlara ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Powell, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermenin ekonomi için resesyondan daha acı verici olabileceğini belirterek, “Bu görevde başarısız olamayız.” dedi.

“Ukrayna’daki savaş çıkmadan önce enflasyon kesinlikle yüksekti”

ABD’de enflasyonun son 18 ayda yükseldiği göz önüne alındığında Ukrayna’daki savaşın ABD’deki enflasyonun birincil itici gücü olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, “Ukrayna’daki savaş çıkmadan önce enflasyon kesinlikle yüksekti.” diye konuştu.

“Petrol fiyatları konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok”

Powell, artan petrol fiyatlarına ilişkin bir soruya ise “Petrol fiyatları konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok.” yanıtını verdi. Petrol fiyatlarının küresel düzeyde belirlendiğini kaydeden Powell, bunları etkileyecek araçlara sahip olmadıklarını aktardı.

Son enflasyon göstergelerinin Fed’in faiz artırımlarını hızlandırması gerektiğini gösterdiğini belirten Powell, politika faizi oranlarının hala nispeten düşük olduğunu, daha nötr bir seviyeye çıkmasını istediklerini kaydetti.

Powell, faiz artırımlarının konut fiyatları üzerinde hızlı bir etkisinin olması gerektiğine işaret ederek, konut piyasasında yavaşlama görüldüğünü aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’ın çocuğu cinsiyetiyle birlikte ismini de değiştiriyor: Babamla bir ilişkim kalsın istemiyorum21 Haziran 2022 Salı 20:25
  • ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı19 Haziran 2022 Pazar 18:52
  • ABD’de 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısına onay geldi18 Haziran 2022 Cumartesi 19:33
  • ABD medyasından Erdoğan yorumu: ABD hazırlıklı olsun18 Haziran 2022 Cumartesi 18:26
  • ABD, Hint yetkililerin Hz. Muhammed’e hakaret içeren açıklamalarını kınadı17 Haziran 2022 Cuma 09:18
  • ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı16 Haziran 2022 Perşembe 16:13
  • Fed faiz kararını açıkladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:39
  • Fed, faizi 75 baz puan artırdı: 28 yılın en sert faiz artışı15 Haziran 2022 Çarşamba 22:59
  • Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu14 Haziran 2022 Salı 13:48
  • Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotuyla ilgili ilginç iddia14 Haziran 2022 Salı 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti