Fed Başkanı Powell’dan faiz ve enflasyon mesajları

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması başladı.
Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:
– Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimseye yaramaz. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin bir süre için sınırlayıcı bir politikayı devam ettirmeyi gerektirmesi büyük olasılık.
– Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak. İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık.
– Enflasyonu azaltmak trendinde altında büyüme getirecektir. Yavaş büyüme enflasyonu aşağı getirecektir ama hane halkı ve işletmeler zorluk yaşayacaktır.
– Fed, duruşunu işini bitirene kadar devam ettirmeli. Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak.
– Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güven. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise, kemikleşmesi olasılığı o kadar artar.
– Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor.
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