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Fed Başkanı Powell’dan faiz ve enflasyon mesajları

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması başladı. Küresel piyasalar, küresel rezerv para olan doların faiziyle ilgili mesajları almak için bu konuşmayı yakından takip ediyor.
Fed Başkanı Powell’dan faiz ve enflasyon mesajları

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması başladı.

Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:

– Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimseye yaramaz. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin bir süre için sınırlayıcı bir politikayı devam ettirmeyi gerektirmesi büyük olasılık.

– Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak. İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık.

– Enflasyonu azaltmak trendinde altında büyüme getirecektir. Yavaş büyüme enflasyonu aşağı getirecektir ama hane halkı ve işletmeler zorluk yaşayacaktır.

– Fed, duruşunu işini bitirene kadar devam ettirmeli. Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak.

– Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güven. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise, kemikleşmesi olasılığı o kadar artar.

– Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor.

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