  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

FED Başkanı Powell'dan kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı

» »
FED Başkanı Powell'dan kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı
FED Başkanı Powell'dan kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Powell, telekonferans yoluyla katıldığı toplantıda, Fed'in finansal sistemin genel istikrarını idare ettiğini söyledi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir acil durum yaşandığına işaret eden Powell, Fed'in araçlarını sonuna kadar kullanması gerektiğini gördüklerini dile getirdi. Powell, "Daha önce geçilmemiş birçok kırmızı çizgiyi geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in attığı adımları hatırlatan Powell, halihazırda yaşanan küresel krizin finansal sistemin zayıflığından kaynaklanmadığını, bunun reel ekonomide yaşanan bir sorun olduğunu aktardı.

"NEGATİF FAİZ ORANI ABD'DE UYGUN BİR ARAÇ DEĞİL"

Powell, negatif faiz oranına ilişkin bir soru üzerine, federal fon oranını düşürdüklerini ve politika faiz oranını uzun süre sıfır seviyesinde tutmaya söz verdiklerini ifade etti.

Parasal genişlemeye gittiklerini anlatan Powell, "Bazı bankalar negatif oranlar kullanmaya karar verdiler. Bunun ABD'de uygun bir araç olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Powell, "Salgında açık bir şekilde ikinci dalga riski var. Bu zorlayıcı olacaktır. Tabii ki buna karşı önlem almaya devam edeceğiz." diye konuştu. Fed Başkanı Powell, salgında ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Ekonominin tamamen toparlanmasının, insanların kendini güvende hissetmelerine bağlı olduğunu aktaran Powell, salgında ikinci dalganın bilanço ve enflasyon açısından zayıf bir toparlanmaya neden olabileceğini dile getirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amerikan Merkez Bankası FED'in hangi ülkelerle döviz takas hattı (SWAP) anlaşması var?25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:52
  • Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 2,3 milyar dolar düştü22 Mayıs 2020 Cuma 15:32
  • FED Başkanı Powell: "Tamamen Yeni Bir Belirsizlik Seviyesi Yaşıyoruz"22 Mayıs 2020 Cuma 13:20
  • Döviz Kurları (22 Mayıs 2020)22 Mayıs 2020 Cuma 08:45
  • Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,25'e çekti21 Mayıs 2020 Perşembe 14:20
  • Fed tutanakları yayımlandı21 Mayıs 2020 Perşembe 08:48
  • Döviz Kurları (21 Mayıs 2020)21 Mayıs 2020 Perşembe 08:42
  • Döviz Kurları (20 Mayıs 2020)20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:17
  • Dolar, koronavirüs aşısına dair umutların artmasıyla düşüşe geçti19 Mayıs 2020 Salı 15:26
  • Dünya Ekonomik Forumu'nun Raporundan "Küresel Resesyon Riski" Çıktı19 Mayıs 2020 Salı 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti