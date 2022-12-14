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Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25 - 4,50 aralığına çıkardı.

Fed, 50 baz puanlık faiz artışıyla 75 baz puanlık faiz artışı serisinin ardından sıkılaşma temposunu yavaşlatmış oldu.

Fed'in son faiz artışıyla politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Faiz kararıyla birlikte Fed yetkililerinin para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayımlandı. Buna göre yetkililer gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

 
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