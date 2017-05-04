Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu ancak haziran toplantısı için açık kapı bıraktı.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) mayıs toplantısı sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı bildirildi.

“Ülkedeki iş gücü piyasasının ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamaya rağmen güçlenmeyi sürdürdüğü” vurgulanan metinde şu değerlendirmelere yer verildi:

“Ortalama istihdam artışı güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları sınırlı yükseldi, ancak tüketimde süregelen artışı destekleyen temeller sağlam kaldı. Ticari sabit yatırımlar güçlendi. Enflasyon son dönemde yıllık bazda FOMC’nin uzun vadeli yüzde 2 hedefine yakın seyretti.”

"İLK ÇEYREKTEKİ YAVAŞLAMA MUHTEMELEN GEÇİCİ"

Ekonomik görünüme ilişkin kısa vadeli risklerin dengede kaldığına işaret edilen karar metninde, ayrıca “FOMC ilk çeyrekte yaşanan yavaşlamanın muhtemelen geçici olduğunu düşünüyor ve kademeli faiz artışlarıyla ekonominin ılımlı büyüyeceğini, iş gücü piyasası şartlarının güçleneceğini ve enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanacağını öngörüyor” ifadelerine yer verildi.

Bankanın mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımlarını sürdürmeye devam edeceği bildirilen metinde, Donald Trump yönetiminin mali politikalarına yönelik herhangi bir yorum yer almadı.

HAZİRANDA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 70'İN ÜSTÜNE ÇIKTI

Analistler, FOMC metninde bir sonraki faiz artışına yönelik net bir ipucu verilmemesine karşın pozitif bir dil kullanılmasını, Fed’in haziran toplantısında faiz artırmaya açık kapı bıraktığı şeklinde yorumladı.

Fed Başkanı Janet Yellen, 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek bir sonraki FOMC toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçecek.

CME Group'un vadeli işlemlere dayanarak belirlediği verilere göre, yatırımcılar Fed'in haziranda faz artırmasına yüzde 71 ihtimal veriyor. Dün itibariyle yüzde 67 seviyesinde bulunan bu ihtimalin artmasında, FOMC'nin ilk çeyrekteki yavaşlamayı "geçici" olarak değerlendirmesinin etkili olduğu öngörülüyor.

DOLAR YÜKSELDİ

Fed'in faiz kararı öncesinde 1,0918 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi kararın açıklanmasının ardından 1,0904'e geriledi. Dolar/TL ise Fed'in faizi sabit tutma kararını takiben uluslararası piyasalarda 3,5316’dan 3,5349’a yükseldi.

Altının onsu ise Fed'in pozitif ekonomik değerlendirmelerinin etkisiyle 1.247,90'dan 1.247,29 dolara geriledi. Brent tipi petrolün varil fiyatı 50,60 dolardan 50,76 dolara yükseldi. Aynı zamanda, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,29'dan yüzde 2,32'ye çıktı.

Açıklama öncesi satış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, kararın hemen ardından dalgalı bir seyir izliyor. Kararın ardından kayıplarını silen Dow Jones Endeksi önceki kapanışa kıyasla yatay seyrederken, S&P 500 Endeksi yüzde 0,2 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,5 kayıpla işlem görüyor.