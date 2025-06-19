Fed faizi sabit tuttu: Yıl sonuna kadar iki indirim bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) yetkilileri, önümüzdeki aylarda enflasyonun kötüleşmesini bekliyor; ancak buna rağmen yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapılmasını öngörüyorlar. Bu, Mart ayında yapılan tahminlerle aynı.

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) yetkilileri, önümüzdeki aylarda enflasyonun kötüleşmesini bekliyor; ancak buna rağmen yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapılmasını öngörüyorlar. Bu, Mart ayında yapılan tahminlerle aynı.

Merkez Bankası, aynı zamanda ekonomiye ve faiz oranlarına dair en son üç aylık projeksiyonlarını da yayımladı. Buna göre, yıl sonunda ekonomik büyümenin belirgin şekilde yavaşlayacağı, enflasyonun artacağı ve işsizliğin biraz daha yükseleceği öngörülüyor. Bu tahminler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı kapsamlı gümrük vergileri öncesindeki Mart ayı tahminlerinden daha karamsar. Bu vergilerin çoğu daha sonra, 9 Nisan’da ertelenmişti. Fed ayrıca, 2026 yılı için öngörülen faiz indirimlerini de iki yerine bire düşürdü.

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesine göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 3’e yükselmesi bekleniyor (Nisan ayında yüzde 2,1’di). İşsizlik oranının ise mevcut yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,5’e çıkması öngörülüyor. Ekonomik büyümenin ise geçen yılki yüzde 2,5’ten bu yıl sadece yüzde 1,4’e düşeceği tahmin ediliyor.

Bu daha karamsar tabloya rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililer, vergilerin etkisi ve ekonomik görünümle ilgili belirsizlikler nedeniyle politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaktan şimdilik kaçındıklarını vurguladı. Bazı Fed yetkilileri, vergilerin fiyatları artırarak, son 40 yılın en yüksek enflasyon dalgasının ardından yeni bir artışa neden olabileceğinden endişe ediyor. Birçok ekonomist, ithalat vergilerindeki artışlar olmasa, Fed'in daha fazla faiz indirimi yapabileceğini savunuyor.

Yine de, enflasyon bu yıl soğuyarak Nisan ayında yüzde 2,1’e kadar geriledi ve bu, Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine oldukça yakın. Ancak gıda ve enerji gibi değişken kalemler hariç tutulduğunda ölçülen çekirdek enflasyon halen yüzde 2,5 seviyesinde seyrediyor.

Fed’in son politika açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, “Bu yılki vergilerin fiyatları artırması ve ekonomik aktiviteyi baskılaması muhtemel,” dedi. Ancak, bu etkinin büyüklüğünün tarifelerin kapsamına ve süresine bağlı olduğunu belirtti. Trump’ın birçok vergiye uyguladığı “duraklama” 9 Temmuz’da sona erecek ve bu tarihe kadar başka ticaret anlaşmaları yapılmazsa devreye girecek.

“(Vergilerin) nereye varacağını şu anda net olarak bilmiyoruz,” diye konuştu Powell.

Trump ise, düşük seyreden enflasyon rakamlarını gerekçe göstererek Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunuyor ve Powell’ı bu konuda sık sık eleştiriyor. Çarşamba günü de Powell için “aptal” ifadesini kullandı ve faiz indirimi yapmadığı için “siyasi davranmakla” suçladı.