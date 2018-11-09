FED kararları sonrası döviz ne oldu?

Dün yapılan toplantıda FED, faizleri arttırmadı ancak 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Bu kararla son 3 ayın en düşük seviyesine inen dolar yeniden yükselişe geçti. Ancak gün içinde Asya ve Avrupa'dan gelen kötü haberler de doların ateşini yükseltti.

TÜRKİYE’nin İran yaptırımından muaf olacağının açıklanması ile düşüşe geçen dolar Amerikan Merkez Bankası (FED) toplantısı sonrası yeniden yükselişe geçti. Dün akşam yapılan toplantıda FED faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu.

DOLAR , EURO VE STERLİNDE DURUM NE?

Öte yanda tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararı sonrası dolar TL karşısında yükselişe geçti. Türkiye’nin İran yaptırımlarından muaf olacağının açıklanması ile dolar 5.36’lara kadar gerilemiş ve son 3 ayın düşük seviyesi olan 5.30’lara kadar inmişti. Ancak FED’in faizleri sabit tutma kararı sonrası dolar yeniden 5.46 seviyesine döndü. Ayrıca dolar güne 5.46 seviyesinde başladı. Euro 6.19, sterlin ise 7.16 seviyelerine yükseldi